Azer'in ölümüne neden olan sürücüye anne tepkisi: İnşallah sen de evlat acısı yaşarsın

BURSA'da, otomobiliyle önce çarptığı, sonra üzerinden geçtiği Azer Şenol'un (6) ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Hülya Akgün (43), "Benim de çocuklarım var. 4 aydır tutukluyum, tahliyemi istiyorum" dedi. Azer'in annesi Songül Şenol ise sanığa "Bana evlat acısı yaşattın, inşallah sen de evlat acısı yaşarsın" diyerek, tepki gösterdi.

Kaza, Haziran ayında Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Hülya Akgün yönetimindeki 16 SHE 62 plakalı otomobil, sokakta oynayan Azer Şenol’a çarptı. Azer'in yakınları, sürücüye tepki gösterdi. İddiaya göre paniğe kapılan Akgün, otomobilini sürmeye devam ederek, Azer'in üzerinden geçti. Azer, olay yerinde hayatını kaybetti. Gözaltına alınan sürücü Hülya Akgün, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğu olası kastla öldürmek' suçundan 25 yıla kadar hapis cezası istenen 2 çocuk annesi Hülya Akgün'ün tutuklu yargılanmasına devam edildi. Önceki duruşma verdiği ifadelerini tekrarlayan Akgün, "Olay günü bir teyzeyi ziyarete gitmiştim. Aracımla köşeyi döndüm. 10-20 metre gittikten sonra insanlar sandalye ile bana hücum etti. Daha sonra aracımla ilerleyip, köşeyi dönünce eşimi aradım. Ben dur- kalk yapmadım. Benim de çocuklarım var, böyle bir şey niye yapayım? 4 aydır tutukluyum, tahliyemi istiyorum" dedi.

Azer'in annesi Songül Şenol ise sanığa tepki göstererek, "Bana evlat acısı yaşattın, inşallah sen de evlat acısı yaşarsın" dedi.

Songül Şenol ve eşi İrfan Şenol, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedikleri duruşma, şahitlerin dinlenmesinin ardından ertelendi.



