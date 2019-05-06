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Ayvalık'taki tekne faciasıyla ilgili gözaltı sayısı 5'e çıktı

Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), () - BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi açıklarında meydana gelen ve Afganistan uyruklu 9 kaçak göçmenin yaşamını yitirdiği tekne faciasıyla ilgili 3 kişi daha gözaltına alındı. Daha önce yakalanan 2 kişiyle...

Ayvalık'taki tekne faciasıyla ilgili gözaltı sayısı 5'e çıktı

Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), () - BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi açıklarında meydana gelen ve Afganistan uyruklu 9 kaçak göçmenin yaşamını yitirdiği tekne faciasıyla ilgili 3 kişi daha gözaltına alındı. Daha önce yakalanan 2 kişiyle birlikte gözaltı sayısı 5'e yükseldi. 
Ayvalık ilçesi Çıplak Ada batısı 2,5 deniz mili uzaklıkta, 3 Mayıs Cuma günü, kaçak göçmenlerin taşındığı teknenin battığı ihbarıyla bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Yapılan arama çalışmaları sonucu 5 kaçak göçmen kurtarılırken, 4'ü kadın, 5'i çocuk 9 Afgan kaçak göçmenin ise cansız bedenlerine ulaşıldı. Ekipler tarafından kayıp olduğu tespit edilen 1'i organizatör 3 kişiyi arama çalışmaları ise 4 gündür sürdürülüyor.
Tekne faciasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekiplerince T.A. ve S.G., gözaltına alındı. E.A., T.Y. ile Y.M. de yakalanırken, gözaltı sayısı 5'e yükseldi. Organizatör olduğu belirlenen şüphelilerden 4'ünün Ayvalık'ta, 1'inin ise İzmir'de yakalandığı öğrenildi.

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