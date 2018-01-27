Ayvalık'taki kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek TIR'la çarpıştı. Kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 2 kişi de yaralandı.Kaza saat 20.30 sıralarında Çanakkale-İzmir karayolu Ayvalık ilçesi Murateli köyü yol ayrımındaki dinlenme tesisleri önünde meydana geldi. Balıkesir’in Edremit ilçesinden Ayvalık ilçesine giden Muhsun Özel (18) yönetimindeki 10 BFG 88 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Orta refüjde yaklaşık 70 metre ilerledikten sonra karşı şeride geçen otomobil, Nevzat Gülercan (46) yönetimindeki 35 VZH 99 plakalı TIR'ın sol ön tekerliğine çarptı.Ehliyeti bulunmadığı belirlenen sürücü Mahsun Özel, olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan Mehmet Kırca (23), İbrahim Ilgın (18) ve Bilgin Aydoğdu (18) ise yaralandı. Yaralılar, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ayvalık İtfaiye Amirliği ekiplerince araçtan çıkarılarak, ambulans ile Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobilin de sahibi olduğu öğrenilen ağır yaralı Mehmet Kırca da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralı Bilgin Aydoğdu’nun ise Manisa’ya sevk edildiği öğrenildi.TIR sürücüsü Nevzat Gülercan'ı gözaltına aldı.

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