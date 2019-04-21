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Ayvalık'ta zeytin ve meyve ağaçları yandı

Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), () - BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, zeytin ve meyve ağaçlarının bulunduğu ormanlıkta çıkan yangında, 6 dönümlük alan zarar gördü. Altınova Mahallesi Marda Barajı eteklerinde, saat 14.30 sıralarında,...

Ayvalık'ta zeytin ve meyve ağaçları yandı

Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), () - BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, zeytin ve meyve ağaçlarının bulunduğu ormanlıkta çıkan yangında, 6 dönümlük alan zarar gördü.
Altınova Mahallesi Marda Barajı eteklerinde, saat 14.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin fark ettiği alevlere, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince müdahale edildi. Kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürülen yangında, zeytin ve meyve ağaçlarının bulunduğu 6 dönüm alan zarar gördü. Yangını ihbar eden mahalleliden Ahmet Navruz, alevleri fark ettiği gibi itfaiyeye bildirdiğini söyledi. Yangında zeytin ve meyve ağaçlarının kül olduğunu dile getiren Navruz, itfaiye ekiplerine teşekkür etti. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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