Ayvalık'ta yağ fabrikasında patlama (1)
BALIKESİR'in Ayvalık İlçesi'ndeki bir zeytinyağ fabrikasında saat 18.00 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
19 Ocak 2017 Perşembe 18:27
BALIKESİR'in Ayvalık İlçesi'ndeki bir zeytinyağ fabrikasında saat 18.00 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
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