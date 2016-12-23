Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
ERDOĞAN DEİK GENEL KURULUNDA KONUŞTU
"Siz müslümansınız sizi AB'ye almayacaklar"
BM Güvenlik Konseyi'nden İsrail'e karşı şok karar
İsrail'den BM kararına sert tepki
Kılıçdaroğlu: İnternette görüntüler var. Hükümetten cevap bekliyoruz
"Türkiye kan gölüne dönmüş durumda"
Alman basını: Berlin saldırganı Milano'da öldürüldü
Berlin saldırganı öldürüldü

Ayvalık'ta uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

BALIKESİR'in Ayvalık İlçesi'nde polisin düzenlediği operasyonda, 8 kilo esrar, 2 bin 303 uyuşturucu hap ele geçirilirken 1'i kadın 5 kişi gözaltına alındı. Bir ihbarı değerlendiren Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık...

Ayvalık'ta uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
BALIKESİR'in Ayvalık İlçesi'nde polisin düzenlediği operasyonda, 8 kilo esrar, 2 bin 303 uyuşturucu hap ele geçirilirken 1'i kadın 5 kişi gözaltına alındı.
Bir ihbarı değerlendiren Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede piyasaya sürülmek üzere, uyuşturucu madde getirileceğini belirledi. Bunun üzerine harekete geçen polis, dün saat 17.30 sıralarında Sarımsaklı Mevkisi'ndeki bir marketler zincirinin önünde bir otomobili durdurdu. Otomobildeki M.K., O.C. ve B.B. gözaltına alındı. Şüphelilerden O.C.'nin üzerinde 20 gram bonzai türü uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden M.K.'nin evindeki aramada 8 ayrı paket halinde toplam 8 kilo esrar, toplam 2 bin 303 uyuşturucu hap, gazete, kağıdına sarılı 1 gram hintkeneviri ve 1 gram esrar ile üzerine kendi fotoğrafını yapıştırdığı başkasına ait kimlik bilgilerinin yer aldığı nüfus cüzdanı ele geçirildi. Evdeki B.A. ile D.K. de gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından, şüphelilerden D.K., serbest bırakıldı. Diğer dört şüphelinin ise polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55