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Ayvalık'ta kaza: 4'ü Sırp tatilci, 5 yaralı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde Sırbistan plakalı otomobil ile taksi çarpıştı. Kazada, otomobildeki 2'si kadın 4 Sırp ile taksi şoförü hafif yaralandı. Kaza bugün saat 11.00 sıralarında Ayvalık Sanayi Sitesi önünde meydana geldi....

Ayvalık'ta kaza: 4'ü Sırp tatilci, 5 yaralı
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde Sırbistan plakalı otomobil ile taksi çarpıştı. Kazada, otomobildeki 2'si kadın 4 Sırp ile taksi şoförü hafif yaralandı.
Kaza bugün saat 11.00 sıralarında Ayvalık Sanayi Sitesi önünde meydana geldi. Sırbistan uyruklu Elbir Muriç yönetimindeki NKH 299 plakalı otomobil, İhsan Kocabıyık yönetimindeki 10 T 3909 plakalı taksi ile çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan 2'si kadın 4 Sırp uyruklu tatilci ile taksi şoförü Kocabıyık kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Yaralılar olay yerinde 112 acil sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Yaralıların ayakta tedavisinin ardından hastaneye gitmedikleri belirtildi. Kazada her iki araç da hasar gördü.

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