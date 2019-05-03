Ayvalık'ta kaçak teknesi battı: 9 ölü - Yeniden

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi açıklarında kaçak göçmenlerin içinde bulunduğu tekne battı. Teknedeki 9 kişi yaşamını yitirirken, 5 kişi kurtarıldı, 1'i organizatör 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.Sahil Güvenlik Komutanlığı'na saat 14.05'te Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Çıplak Ada batısı 2,5 deniz mili mesafede, içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir teknenin battığı ihbarında bulunuldu. Bölgeye 4 bot ve 2 helikopter gönderildi. Başlatılan çalışmalarda 1'i kadın, 3'ü erkek, 1'i çocuk 5 kişi denizden kurtarıldı, 4'ü kadın, 5'i çocuk 9 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.Kurtarılan göçmenlerin alınan ilk ifadelerde toplam 17 kişi oldukları öğrenilirken, kayıp olduğu değerlendirilen 2 göçmen ve göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 kişinin bulunması için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.Batan teknedekilerin 3 aileden Afganistan uyruklu kaçak göçmenler oldukları öğrenilirken, dün gece Yunanistan adalarına gitmek için yola çıktıkları belirlendi. Olayda yaşamını yitirenlerin cenazeleri Ayvalık Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kurtarılanlardan yaralı olanlar ise tedaviye alındı.

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