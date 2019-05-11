Ayvalık'ta kaçak deniz patlıcanı avcılığı yapılan teknelere ceza

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde Sahil Güvenlik ekibi, algarna ile deniz patlıcanı avcılığı yapan 5 tekneye para cezası uyguladı. Cunda Adası'na çekilen teknelerdeki kaçak avcılıkta kullanılan malzemelere ise el konuldu.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvalık ilçesinde kaçak deniz patlıcanı avcılığına karşı İçliman, Paşalimanı, Balıkhane ve Cunda Köprüsü yakınlarında denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde ekipler, algarna ile deniz patlıcanı avcılığı yapıldığı tespit edilen 5 tekneyi Cunda Adası'na çekti. BOM direği ve ırgat bulundurmanın yasak olduğu özel teknelerdeki kaçak avcılıkta kullanılan malzemelere el konuldu. 5 özel tekneye ayrı ayrı 3 bin 200'er TL idari para cezası uygulandı.

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