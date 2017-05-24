Ayvalık'ta iki motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), () - BALIKESİR'in Ayvalık İlçesi'nde aynı yöne giden iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, bugün akşam saatlerinde Edremit-Ayvalık karayolu Şirinkent Kavşağı'nda meydana geldi. 27 yaşındaki Burak Güler yönetimindeki 10 BS 641 plakalı motosiklet, kontrolden çıkıp aynı yöne giden 18 yaşındaki Ceyhun Tura yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Ceyhun Tura, Burak Güler ve arkasında oturan 18 yaşındaki Kaan Sedef yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin çağırdığı ambulanslarla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Tura ve Güler, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Kaan Sedef'in ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

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