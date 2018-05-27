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Ayvalık'ta balıkçı teknesi battı: 1 kişi kurtarıldı, 4 kişi kayıp (2)

TEKNENİN YERİ TESPİT EDİLDİ Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde deniz patlıcanı toplamak için açıldıkları denizde teknenin alabora olması sonucu kaybolan 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Kazadan sağ kurtulan Mert Boysener'in verdiği...

Ayvalık'ta balıkçı teknesi battı: 1 kişi kurtarıldı, 4 kişi kayıp (2)

TEKNENİN YERİ TESPİT EDİLDİ
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde deniz patlıcanı toplamak için açıldıkları denizde teknenin alabora olması sonucu kaybolan 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Kazadan sağ kurtulan Mert Boysener'in verdiği bilgiler doğrultusunda havadan, denizden ve karadan arama kurtarma çalışmalarını sürdüren ekipler, batık teknenin yerini tespit etti. İzmir'den gelen dalgıçlar, batık tekneye dalış yaparak, içinde kimse olup olmadığını araştıracak. Ancak yetkililer, kaza sırasında üstündeki 5 kişinin denize düştüğünü, bu nedenle teknede birilerinin bulunma ihtimalinin düşük olduğunu belirtti.
'SEN GİT YARDIM GETİR' DEMİŞLER
Sağ kurtulan Mert Boysener'in, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine verdiği ifadede, "Beş kişi denize düştük, hepimiz sağdık. Benim yüzmem iyi olduğu için diğer arkadalar, 'Sen git bize de yardım getir' dedi. Ben de sahile doğru yüzmeye başladım. Bir bot beni kıyıya yüzerken kurtardı" dediği öğrenildi.
Kayıp 4 kişiyi arama çalışmalarına Ankara Sahil Güvenlik Komutanlığı, İzmir Ege Deniz Bölge Komutanlığı ve Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekiplerinin 3 bot ve 1 helikopterle katıldığı belirtildi.
KIYIDA UMUTLU BEKLEYİŞİ
Bu arada kayıp 4 kişinin yakınları, kıyıda bekleyişlerini sürdürüyor. Gün boyu kıyıdan ayrılmayan kayıpların yakınları, ekiplerden gelecek iyi haber bekliyor.

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