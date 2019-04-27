Ayvalık'ta 89 kaçak ile 5 organizatör yakalandı

Fatih Emrah ERDOĞAN/AYVALIK (Balıkesir), () - BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen operasyonda 89 kaçak göçmen ile 5 organizatör yakalandı.

Ayvalık ilçesinden, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen kaçaklara yönelik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 5 farklı noktada operasyon yapıldı. Operasyonda 89 kaçak göçmen ile organizatör İ.M., S.S., M.H., A.Ş. ve F.C gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 28'i çocuk, 22'si kadın ve 39'u erkek olmak üzere Afganistan ve Kongo uyruklu toplam 89 kaçak göçmen Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan 5 organizatörün jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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