Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ali Kemal Özcan, Öcalan'ın verdiğini öne sürdüğü mektubu okudu
Öcalan'ın verdiği mektubu okudu
Askeralma Kanunu görüşmeleri tamamlandı
Askeralma Kanunu görüşmeleri tamamlandı
81 ilde çocuklar tenise yönlendirilecek
81 ilde öğretmenler tenis eğitimi...
2019 yükseköğretim kurumları kontenjanları belli oldu
2019 yükseköğretim kurumları kontenjanları belli...

Ayvalık'ta 41 kaçak göçmen yakalandı

Fatih Emrah ERDOĞAN/AYVALIK(Balıkesir), () - BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik botla geçmek isteyen Afganistan uyruklu 41 kaçak göçmen yakalandı. Ayvalık ilçesi Çıplak ada önlerinde...

Ayvalık'ta 41 kaçak göçmen yakalandı

Fatih Emrah ERDOĞAN/AYVALIK(Balıkesir), () - BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik botla geçmek isteyen Afganistan uyruklu 41 kaçak göçmen yakalandı.
Ayvalık ilçesi Çıplak ada önlerinde Sahil Güvenlik uçağı tarafından hareket halinde bir lastik bot tespit edildi. Bölgeye düzenlenen operasyonda Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik bot içinde Afganistan uyruklu 10'u çocuk, 14'ü kadın ve 17'si erkek olmak üzere 41 kaçak göçmen yakalandı. Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen kaçaklar işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328