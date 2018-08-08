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Ayvalık Cennet Tepesi'nde orman yangını

Tuncel YILMAZ/AYVALIK (Balıkesir), () - BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi Cennet Tepesi mevkisindeki ormanlıkta gece çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 3 saatte söndürüldü. Alevlerin sardığı 5 dekarlık alan yandı.  Ayvalık'ın...

Ayvalık Cennet Tepesi'nde orman yangını

Tuncel YILMAZ/AYVALIK (Balıkesir), () - BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi Cennet Tepesi mevkisindeki ormanlıkta gece çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 3 saatte söndürüldü. Alevlerin sardığı 5 dekarlık alan yandı. 
Ayvalık'ın Cennet Tepesi mevkisindeki ormanlıkta, saat 03.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılırken, yangını görenler, itfaiyeye haber verdi. Ayvalık Belediyesi'nce yaklaşık 20 yıl önceki yangında kül olan ormanlıkta yeniden hayata geçirilen hatıra ormanının da bulunduğu bölgeden yükselen alevlere, itfaiye erleri müdahale etti. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı ekiplerin 3 arasöz ve 1 su tankeriyle müdahale ettiği yangın, saat 06.00 sıralarında kontrol altına alındı. Alevler, 3 saatte söndürülürken, 5 dekarlık alanın yandığı belirlendi. 
Yangının, Cennet Tepesi yolunda seyir halindeki araçtan söndürülmemiş sigara izmaritinin atılması sonucu çıktığı ileri sürüldü. Yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı. 

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