Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Turizmdeki Girişimiyle ‘Sembol’ Oldu
Turizmdeki Girişimiyle ‘Sembol’ Oldu
Geçmişin yüklerinden kurtulmak mümkün mü?
Geçmişin yüklerinden kurtulmak mümkün mü?
Yerel seçimler öncesi son anket sonuçları... Hangi ilde hangi ittifak önde
Hangi ilde hangi ittifak önde
Bahar Alerjisine Karşı Önleminizi Alın!
Bahar Alerjisine Karşı Önleminizi Alın!

Ayvalık, 3,5 yaşındaki kayıp Harun’u arıyor

BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde Özen çiftinin 3,5 yaşındaki oğulları Harun Özen, evinin önünde oynarken kayboldu. AFAD, jandarma ekipleri ile mahalle sakinleri, minik Harun’u bulmak için seferber oldu. Ayvalık’ın kırsal Çakmak Mahallesi'nde...

Ayvalık, 3,5 yaşındaki kayıp Harun’u arıyor
BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde Özen çiftinin 3,5 yaşındaki oğulları Harun Özen, evinin önünde oynarken kayboldu. AFAD, jandarma ekipleri ile mahalle sakinleri, minik Harun’u bulmak için seferber oldu.
Ayvalık’ın kırsal Çakmak Mahallesi'nde Ümmühan (32) ve Uğur Özen (32) çiftinin iki çocuğundan biri olan Harun Özen, bu sabah saat 09.30 sıralarında evin önünde oynarken kayboldu. Anne Ümmühan Özen, kapı önünde oynayan oğlunu göremeyince şantiyede çalışan eşi Uğur Özen’e durumu bildirdi. Çift, jandarmayı arayarak yardım istedi. İlçe Jandarma Karakol Komutanı Yüzbaşı Özay Dörttepe, beraberinde jandarma ekipleriyle birlikte Çakmak Mahallesi'ne geldi. Tek tek tüm metruk evler ile hayvan damları arandı. Ayvalık ilçesinden ve Balıkesir merkezinden AFAD ekipleri, jandarma ekipleri ve mahalle sakinleri ile Özen çifti, mahallede ve dağlık alanda kayıp olan Harun Özen’i aramaya devam ediyor. Jandarma, arama kurtarma çalışmaları sırasında drone kullanarak, havadan Harun’un izini sürüyor.
Bu arada jandarma, mahallede tüm evlerin kapılarını çalıp, sakinlere şüpheli bir araç görüp görmediklerini sordu. Anne Ümmühan Özen, "Sabah oğlum kapının önünde oynuyordu. Ablası Didem (10), okula gitti. Ben de evin içindeki işlerimi bitirdim. Dışarıya çıktığımda oğlum yoktu. Hemen çevrede aradım. Bulamayınca eşimi aradım" dedi.    

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328