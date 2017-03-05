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Ayvacık'ta ormanda 44 mülteci yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nden, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 44 mülteci ormanlık alanda saklanırken jandarma tarafından yakalandı. İhbarı değerlendiren Ayvacık Jandarma Komutanlığı...

Ayvacık'ta ormanda 44 mülteci yakalandı
ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nden, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 44 mülteci ormanlık alanda saklanırken jandarma tarafından yakalandı.
İhbarı değerlendiren Ayvacık Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvacık'ın Koyunevi Köyü, Sokakağzı Koyu'nda yer alan ormanlık alanda kaçış hazırlığında mülteciler olduğunu belirledi. Bunun üzerine harekete geçen jandarma dün saat 23.30 sıralarında bölgeye operasyon düzenledi.
Ormanlık alanda saklandıkları belirlenen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan, Gana, Suriye, Kongo ve Eritre uyruklu 44 mülteci yakaladı. Mülteciler, minibüslere bindirilerek Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeyi planladıkları öğrenilen mülteciler, jandarmadaki  işlemlerinin ardından ilçedeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

 

 

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