Ayvacık'ta kıyıya vurmuş çocuk cesedi bulundu

Olay, saat 15.30 sıralarında Ayvacık ilçesi Kayalar köyü sahilinde meydana geldi. Sahilde çocuk cesedi görenler durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, sahilde 4 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkek çocuk cesediyle karşılaştı. İncelemenin ardından çocuğun cesedi Ayvacık Belediyesi'ne ait cenaze aracı ile Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma, çocuğun cesedinin 3 Mayıs tarihinde Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kaçakları taşıyan teknenin batması sonucu boğulan ve kayıp olan göçmenlerden biri olduğu ihtimali üzerinde duruyor.
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