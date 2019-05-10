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Ayvacık'ta kıyıya vurmuş çocuk cesedi bulundu

ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinde, 4 yaşlarında  olduğu tahmin edilen kıyıya vurmuş erkek çocuk cesedi bulundu. Olay, saat 15.30 sıralarında Ayvacık ilçesi Kayalar köyü sahilinde meydana geldi. Sahilde çocuk cesedi görenler durumu...

Ayvacık'ta kıyıya vurmuş çocuk cesedi bulundu
ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinde, 4 yaşlarında  olduğu tahmin edilen kıyıya vurmuş erkek çocuk cesedi bulundu.
Olay, saat 15.30 sıralarında Ayvacık ilçesi Kayalar köyü sahilinde meydana geldi. Sahilde çocuk cesedi görenler durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, sahilde 4 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkek çocuk cesediyle karşılaştı. İncelemenin ardından çocuğun cesedi Ayvacık Belediyesi'ne ait cenaze aracı ile Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma, çocuğun cesedinin 3 Mayıs tarihinde Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kaçakları taşıyan teknenin batması sonucu boğulan ve kayıp olan göçmenlerden biri olduğu ihtimali üzerinde duruyor.

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