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Ayvacık'ta, 9 kişilik panelvandan 22 kaçak göçmen çıktı
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yol kenarında park halinde bulunan 9 kişilik panelvan aracın içerisinde Afgan uyruklu 22 kaçak göçmen yakalandı.
GÜVENLİK 28.01.2020, 23:41 29.01.2020, 00:00
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ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yol kenarında park halinde bulunan 9 kişilik panelvan aracın içerisinde Afgan uyruklu 22 kaçak göçmen yakalandı.
Ayvacık Bölge Trafik ekipleri, Orman Deposu mevkiinde yol kenarında park halinde bulunan 17 EC 234 plakalı panelvan araç gördü. Ekipler 9 kişilik araçta yaptığı aramada aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 22 kaçak göçmen yakalandı. Araca el konulurken, 22 kaçak göçmen ise Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Kaçak göçmenler emniyetteki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.
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