Ayvacık'ta 60 kaçak yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nden umut yolculuğuna çıkan 60 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.Ayvacık'ın Bademli Köyü sahilinden, lastik botla yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek için yola çıkan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu İran, Kongo, Eritre, Kamerun, Angola, Togo, Gana, Güney Afrika ve Mali uyruklu 60 kaçak, bölgede devriye görevi yürüten TCSG 28 Bot Komutanlığı ekiplerinin müdahalesiyle yakalandı. Bademli açıklarında yakalanan, aynı botla Küçükkuyu'ya getirilen mültecilere, yiyecek ve giysi yardımı yapıldı. Kaçaklar, kimlik tespitlerinin ardından minibüslerle Ayvacık'taki Göçmen Geri Gönderme Merkezine götürüldü.FOTOĞRAFLI