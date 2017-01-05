Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Reina saldırganı Uygur uyruklu mu?
İşte, Reina saldırganını uyruğu...
Saddam'ı sorgulayan CIA ajanı: Saddam’ı Bush’a tercih ederim
CIA ajanı: Saddam’ı Bush’a tercih...
Van'da HIV virüsü taşıyan kardınlarla ilişkiye giren 200 erkek aranıyor
HIV virüsü taşıyan kardınlarla ilişkiye...
Flaş haber... 31 ilde 105 asker eşi hakkında gözaltı kararı
105 asker eşi bakın neler...

Ayvacık'ta 57 kaçak yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığında oldukları belirlenen 57 kaçak jandarma tarafından yakalandı. Bir ihbarı değerlendiren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri,...

Ayvacık'ta 57 kaçak yakalandı
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığında oldukları belirlenen 57 kaçak jandarma tarafından yakalandı.
Bir ihbarı değerlendiren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün sabah saatlerinde Behramkale Köyü sahili Biber Deresi Mevkisi'nde kaçış hazırlığında mülteciler olduğunu belirledi. Bunun üzerine bölgeye operasyon düzenleyen jandarma, Mali, Pakistan, Suriye, Kamerun, Somali, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Afganistan uyruklu 57 kaçağı yakaladı. Kaçakların ifadelerinden, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeyi planladıkları anlaşıldı. Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen kaçaklar, kimlik tespitlerinin yapılıp, ifadelerinin alınmasını ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55