Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Park halindeki minibüsler kundaklandı
Park halindeki minibüsler kundaklandı
Kılıçdaroğlu'ndan iki önemli konuda daha referandum önerisi
Rakka ve vatandaşlık için referandum...
Bahçeli'den Hürriyet gazetesi Ankara temsilcisi Hande Fırat'a destek
Hande Fırat'a linç girişimi
Bahçeli: İstanbul'da Ankara'ta sözde kürt bayrağı asılması aymazlıktır, rezalettir
Bayçeli'den sözde kürt bayrağı tepkisi

Ayvacık'ta 4.7 büyüklüğünde deprem

ÇANAKKALE,() - ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nde Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybı olmadı. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)...

Ayvacık'ta 4.7 büyüklüğünde deprem

ÇANAKKALE,() - ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nde Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybı olmadı.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin merkez üssünü Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'ne bağlı Gülpınar Beldesi yakınları olarak saptadığı deprem, saat 02.27'de meydana geldi. Yerin 7.13 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. İlçe merkezinden de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.8, merkez üssünü ise Ege Denizi Bademli açıkları olarak açıkladı.

ARTÇI SARSINTILAR DEVAM EDİYOR

Bu depremin ardından saat 03.05'e kadar, en büyüğü 3.6, en küçüğü ise 1.6 arasında değişen, 10 artçı sarsıntı daha oldu.

DEPREMDE BAZI EVLER YIKILMIŞTI

Şubat ayında bölgede en büyüğü 5.5 olmak üzere çok sayıda deprem meydana gelmiş, başta Yukarıköy olmak üzere bazı köylerde evler yıkılmıştı. Beşik gibi sallanan bölgede, vatandaşlar için konteynır kent kurulmuştu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.