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#dilek karaçayır
#evlat ziyareti
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#İstanbula şehit ateşi düştü
#esnaf ziyareti
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#CHP
#yaralı sayısı
#türkiyenin doğusu
#Bennur Karaburun
#Teknik direktör Abdullah Avcı
#piyango
#Google
#eyüp
#galatasaray
#ölü s ayısı
#Elazığda 6.8 büyüklüğünde deprem
#Koç Holding yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç
#mide sağlığı
#dilek karaçayır
#evlat ziyareti
#ederne
#İstanbula şehit ateşi düştü
#esnaf ziyareti
#Otomobili Girişim Grubu
#geziparkı eylemi