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Ayvacık açıklarında 51 kaçak yakalandı

Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale), () - ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nin Babakale Burnu'ndan bindikleri tekneyle, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan yabancı uyruklu 51 kaçak, Sahil Güvenlik...

Ayvacık açıklarında 51 kaçak yakalandı

Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale), () - ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nin Babakale Burnu'ndan bindikleri tekneyle, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan yabancı uyruklu 51 kaçak, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı.
Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı ekipleri, saat 00.53'te, Ayvacık İlçesi Babakale Burnu'ndan bir grup kaçağın tekneyle umut yolculuğuna çıktığını öğrendi. Teknenin yeri saat 01.25'te tespit edildi. Sahil Güvenlik Botu tarafından yapılan tüm ikazlara rağmen durmayarak Midilli Adası'nın batısına doğru kaçmaya devam eden teknenin durdurulabilmesi maksadıyla 1 Sahil Güvenlik Gemisi ile 2 Sahil Güvenlik Botu destek verdi. Operasyonla tekne, Babakale Burnu güney batısı 42 mil mesafede, uluslararası sularda, saat 06.50'de durduruldu. Teknede bulunan 49 Pakistan, 1 Azerbaycan ve 1 Ukrayna uyruklu olmak üzere toplam 51 kaçak yakalandı. Yakalanan kaçaklar Küçükkuyu Limanı'na, kullandıkları tekne ise Sahil Güvenlik Botu tarafından yedeklenerek Babakale Limanı'na intikal ettirildi.

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