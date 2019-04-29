Aytemiz Alanyasporlu futbolcuları taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 6 yaralı (4)

SURAL HAYATINI KAYBETTİ

İstikbal Mobilya Kayserispor deplasmanından Antalya'ya döndükleri VIP minibüsün kaza yapması sonucu ağır yaralanan Aytemiz Antalyaspor futbolcusu Josef Sural, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sural'ın hayatını kaybetmesi üzerine Alanyaspor'un resmi sosyal medya hesaplarından açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kayseri deplasmanı dönüşü 7 futbolcumuzu taşıyan özel minibüsün yaptığı kazada ağır yaralanan Çek futbolcumuz Josef Sural Alanya Özel Anadolu Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Başımız sağolsun."

Haber: ALANYA(Antalya),()