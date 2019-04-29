Aytemiz Alanyasporlu futbolcuları taşıyan minibüs kaza yaptı: 1'i ağır 3 futbolcu yaralı / Ek fotoğraflar
29 Nisan 2019 Pazartesi 05:09
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