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Ayşenur'a cinsel saldırıda bulunup, intiharına neden olan kuzeni, başka suçtan tutuklandı

GÜVENLİK 01.02.2020, 21:47
Ayşenur'a cinsel saldırıda bulunup, intiharına neden olan kuzeni, başka suçtan tutuklandı
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, amcasının kızı Ayşenur Güven'e (22) cinsel saldırıda bulunup, intihar etmesine neden olduğu suçlamasıyla yargılanan ve elektronik kelepçeyle ev hapsinde tutulan Selahattin Sezer (31), evden çıkıp adliyeye gittiğinde başka bir suçtan hapis cezasıyla arandığının belirlenmesi üzerine tutuklandı.
​Alanya ilçesinde oturan Ayşenur Güven, çocuk yaşından itibaren amcasının oğlu Selahattin Sezer'in cinsel saldırısına maruz kaldı. İlk kez 6 yaşında cinsel saldırıya uğrayan Ayşenur Güven, yaşadıklarından kurtulmak için 18 yaşına girdiği 2015 yılında Mustafa Güven ile evlendi. Ancak kuzeninin cinsel saldırıları, Ayşenur nişanlı olduğu ve evlendiği dönemde de devam etti. Selahattin Sezer'in "Elimde video ve fotoğraflar var" diyerek tehdit ettiği Ayşenur Güven, 5 Nisan 2017'de başından geçenleri eşi ile babasına, erkek kardeşine ve dayısına anlattı, 3 gün sonra da eşine mektup bırakıp, intihar etti.
İKİNCİ KEZ 14 YIL HAPİS VERİLDİ
Aile, Selahattin Sezer hakkında kızlarına taciz ve cinsel saldırıda bulunduğu ve intiharına neden olduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. Bunun üzerine gözaltına alınan Selahattin Sezer, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Sezer, Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 'nitelikli cinsel istismar' suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İtiraz üzerine dosya, Yargıtay'a gitti. Yargıtay 14'üncü Ceza Dairesi'nce 24 Haziran 2019'da olayın tek tanığı olan Ayşenur Güven'in intihar etmesi sonucu dinlenemediği ve birinci derece tanığın ortadan kalktığı, Selahattin Sezer'in suçu işlediğine dair cezalandırılmasına yeter, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gerekçesiyle oy çokluğuyla davanın yerel mahkemede yeniden görülmesine karar verildi. Selahattin Sezer, kararla birlikte tahliye edilirken, dosya da davanın yeniden görülmesi için Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Selahattin Sezer, Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılandı. 14 Kasım 2019'daki duruşmaya katılmayan Sezer, 14 yıl hapisle cezalandırılırken, tutuklanmasına hükmedildi.
İKİNCİ KEZ TAHLİYE EDİLDİ
Mahkeme kararının ardından Selahattin Sezer, Alanya'nın kırsalındaki Susuz Yaylası'ndaki gizlendiği evde jandarmanın operasyonu sonucu 19 Kasım 2019'da yakalandı. Selahattin Sezer, 20 Kasım 2019'da çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Sezer'in avukatı, 5 Aralık 2019'da üst mahkeme olan 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz etti. İtirazı değerlendiren mahkeme heyeti, Sezer'in elektronik kelepçe takılıp, ev hapsi kararı verilerek tahliyesine hükmetti. Sezer, aynı günün gecesi tutuklu bulunduğu Alanya Cezaevi'nden serbest bırakıldı.
BAŞKA BİR SUÇTAN TUTUKLANDI
Bugün evinden çıkarak davanın durumunu öğrenmek üzere Alanya Adliyesi’ne giden Selahattin Sezer, polis noktasından geçerken yakalandı. 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nce başka bir dosyadaki 'yaralama' suçundan kesinleşmiş 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunduğu belirlenen Selahattin Sezer, gözaltına alındı. İşlemlerin ardından Selahattin Sezer, Asayiş Büro Amirliği infaz ekiplerince Alanya Cezaevi’ne gönderildi.

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