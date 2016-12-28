Aysel Tuğluk ve 9 şüpheli adliyede

DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınan ve Diyarbakır'a getirilen HDP Eş Genel Başkan yardımcısı Aysel Tuğluk ve 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.



Cumhuriyet Başsavcılığınca Demokratik Toplum Kongresi (DTK) ile ilgili yürütülen terör soruşturması kapsamında 26 Aralık günü gözaltına alınan HDP Eş Genel Başkan yardımcısı Aysel Tuğluk, DBP Eş Genel Başkan yardımcısı Seydi Fırat, HDP Diyarbakır İl Eşbaşkanı Cabbar Leygara, Cafer Kan, Edip Yaşar, Elvan Baran, Ramazan Özbek, Halis Bilen, Mehmet Baysal ve Abdulbaki Karadeniz'in emniyetteki işlemleri tamamlandı. 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlaması ile gözaltına alınan Tuğluk ve Fırat'ın da aralarında bulunduğu 10 şüpheli bugün sağlık kontrollerinin ardındından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, terör suçları soruşturma savcısına ifade vermeye başladı.