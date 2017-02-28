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Aysel Tuğluk'u nerede yargılayacağına Yargıtay karar verecek

Felat BOZARSLAN / DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR'da, 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin HDP Eş Genel Başkan yardımcısı Aysel Tuğluk'un yargılandığı dosyayı yetkisizlik kararı ile gönderdiği Ankara 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi de dosya hakkında...

Aysel Tuğluk'u nerede yargılayacağına Yargıtay karar verecek

Felat BOZARSLAN / DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR'da, 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin HDP Eş Genel Başkan yardımcısı Aysel Tuğluk'un yargılandığı dosyayı yetkisizlik kararı ile gönderdiği Ankara 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi de dosya hakkında yetkisizlik kararı verdi. Dosya, mahkemeler arasındaki uyuşmazlığın çözümü için Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi'ne gönderildi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 28 Aralık 2016 günü tutuklanan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk hakkında, 'Terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan 22.5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianameyi kabul eden Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Şubat günü yaptığı hazırlık duruşmasında yetkisizlik kararı vererek, dosyayı Ankara nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Dosyanın gönderilmesi üzerine değerlendirme yapan Ankara 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi de karşı yetkisizlik kararı verdi.
HDP'li Tuğluk'un yargılanması için dosyayı tekrar Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderen Ankara nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi, olumsuz yetki uyuşmazlığının çözümü için de dosyanın Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi'ne gönderilmesine  karar verdi.

 

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