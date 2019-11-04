Aysel öğretmen, 150 bin liralık emekli ikramiyesini dolandırıcılara kaptırdı

KAHRAMANMARAŞ'ta, emekli öğretmen Aysel Karaokur (63), kendisini 'başkomiser İlhan' olarak tanıtan telefon dolandırıcısının 'Adınıza çıkarılan kartla teröristlere yardım ediliyor. Bunları yakalamak için operasyon yapıyoruz' yalanına inanıp, 150 bin lira emekli ikramiyesini kaptırdı. Polis ekiplerince yakalanan 3 kişiden 2'si, mahkemece 'dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.



Kentte yalnız yaşayan, emekli öğretmen Aysel Karaokur'u ev telefonundan arayan dolandırıcı, 'Adınıza çıkarılan kartla teröristlere yardım ediliyor. Bunları yakalamak için operasyon yapıyoruz. MİT'le bağlantımız var' yalanını söyledi. Kendisini 'başkomiser İlhan' olarak tanıtan dolandırıcıya inanan Karaokur, istenilen 150 bin lirayı bankadan çekip, dolandırıcıların söylediği yere bıraktı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Karaokur, polise giderek, şikayette bulundu.



ÖZEL EKİP, 2 HAFTA İZ SÜRDÜ



Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'nce dolandırıcıların yakalanması için özel ekip kuruldu. Aysel Karaokur'un parayı bıraktığı Kahramanmaraş-Gaziantep yolundaki mobese ve güvenlik kameralarının kayıtları incelemeye alındı. Görüntülerden elinde poşetle yürüyen dolandırıcılardan biri görüldü. 2 hafta boyunca yüzlerce kamera kaydı üzerinden çalışma yapan ekipler, dolandırıcıların Ahmet T. (26) ile Kadım K. (31) olduğunu, M.A.'nın otomobiliyle Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine gittiklerini belirledi. Jandarmanın da desteğiyle 3 kişi, Akçakale'nin kırsalında yakalanarak, gözaltına alındı. Şanlıurfa'da bir adreste yapılan aramda ise 120 bin lira ele geçirildi.



DOLANDIRICILIKTAN EMNİYETTE KAYITLARI VARMIŞ



'Telefon dolandırıcılığı'ndan emniyette kayıtları olduğu belirlenen Ahmet T. ve Kadım K.'nin, sorgularında, suçlamayı kabul etmediği öğrenildi. Polisin olay yerindeki görüntüleri göstermesi üzerine Ahmet T.'nin "Oraya gittik ama parayı almadık" dediği belirtildi. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Ahmet T. ile Kasım K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, M.A. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



'BENİ İNANDIRDILAR'



Dolandırıcıları yakalayan polislere teşekkür eden Aysel Karaokur, yaklaşık 41 yıllık meslek hayatının ardından emekli olduğunu ve hak ettiği ikramiyeyi dolandırıcılara kaptırdığını söyledi. Karaokur, yaşadıklarını şöyle anlattı:



"Benim bütün sicilimi okudu. Kimlik bilgilerimden telefonumun markasına kadar her şeyimi okudu. Arkasından '2 terörist yakaladık, teröristler tarafından bu kimlik bilgilerinizle adınıza kart çıkarılmış. Bununla da teröristlere yardım ediliyor' dediler. Bu arada yeğenim aradı, 'Açamayın, görüşmeyin. Kimseyle görüşmeyeceksiniz, gelene kapıyı açmayacaksınız' dedi. Ben de 'Gelene kapımı açarım. Kardeşlerim benden haber almazlara mahvolur' dedim. Epey bir direndik bu konuda. 'Siz bize güvenmiyorsunuz ama biz istihbaratiz, operasyon yapıyoruz. Siz bu operasyonun bir parçası olacaksınız, kimseye ilgi vermeyeceksiniz' dediler. 'Niye bu şekilde?' diye sorunca 'MİT'le bağlantımız var. Bunlar çok büyük bir şebeke kurmuş. Biz bunları mutlaka ortaya çıkaracağız. Onun için çok titiz davranmamız gerek. Hiç kimseye bilgi vermek yok' dedi. Beni emniyet olduklarına inandırdılar daha sonra tüm paramı bankadan çekmemi istediler. Ben de hepsini çekip, dedikleri yere aracımla gidip, para dolu poşeti camdan fırlatıp, döndüm. Bu konuda 'eğitimliyim' ya da 'eğitimsizim' diye hiçbir şey yok. 41 yıllık eğitimciyim ve bunun 14-15 yılı okul müdürlüğüyle geçti. Demek ki insanlar, bir yerde sıkıştırılıp, çember içine alınabiliyor."