Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Binali Yıldırım Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u ziyaret etti
Sözcü Gazetesi'nin acı kaybı, Akbay hayatını kaybetti
Ertuğrul Akbay hayatını kaybetti
Turizmdeki Girişimiyle ‘Sembol’ Oldu
Turizmdeki Girişimiyle ‘Sembol’ Oldu
Geçmişin yüklerinden kurtulmak mümkün mü?
Geçmişin yüklerinden kurtulmak mümkün mü?

Ayrılmak isteyen sevgilisini tüfekle vuran kişiye 11,5 yıl hapis

BOLU'da, geçen yıl kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi Gülbahar K.'yi pompalı tüfekle vurarak yaralayan Ömer Bozan, 11 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Olay, geçen yıl mart ayında Semerkant Mahallesi Karabacakoğlu Sokak'ta meydana...

Ayrılmak isteyen sevgilisini tüfekle vuran kişiye 11,5 yıl hapis
BOLU'da, geçen yıl kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi Gülbahar K.'yi pompalı tüfekle vurarak yaralayan Ömer Bozan, 11 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, geçen yıl mart ayında Semerkant Mahallesi Karabacakoğlu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Gülbahar K., birlikte yaşadığı Ömer Bozan'dan sürekli kavga etmeleri nedeniyle ayrılmak istedi. Ömer Bozan yeniden konuşmak için gece saatlerinde Gülbahar K.'nin evine gitti. Bozan, yanında bulunan pompalı tüfekle Gülbahar K.'ye ateş açarak bacaklarından yaraladı. Genç kadın hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilirken, olayın ardından kaçan Ömer Bozan yakalanarak tutuklandı. Bozan hakkında 'silahla kasten yaralama' suçundan Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
KARAR DURUŞMASINDA HAKİM KARŞISINA ÇIKTI
Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Ömer Bozan hakim karşısına çıktı. Son sözleri sorulan Ömer Bozan, "Olaylar istemeden bu hale geldi. Ben onu seviyordum, neden zarar vermek isteyeyim. Olay günü konuşmak için oraya gittim. Onu öldürmek gibi bir amacım yoktu. Silahla gitmemin sebebi ailesinin bana karşı olan tutumu. O gün tavrı da çok farklıydı. Bana karşı davranışları nedeni ile bu olay yaşandı. Öldürmek istesem rahatlıkla öldürebilirdim. Pişmanım" dedi.
Mahkeme heyeti Ömer Bozan'ı, 'silahla kasten yaralama' ve 'konut dokunulmazlığının ihlali' suçlarından toplam 11 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328