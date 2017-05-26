Ayrılmak isteyen kız arkadaşının aracını sulama kanalına attı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, () - ADANA'da 27 yaşındaki Çağrı A., kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı 21 yaşındaki Hatice Kübra İ.'nin hafif ticari aracını Devlet Su İşleri'nin sulama kanalına attı.

Olay, saat 01.15 sıralarında merkez Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. Gece sulama kanalının içinde farları yanan bir aracın sürüklendiğini görenler, durumu polise ve itfaiyeye bildirdi. Bu sırada polisi telefonla arayan Hatice Kübra İ., ayrılmak istediği erkek arkadaşı Çağrı A.'nın kendisini arayarak "Eğer benden ayrılırsan aracını kanala atarım" diye tehdit ettiğini ihbar etti.

SÜRÜKLENEN ARACI HALATLA BAĞLADI

Evine giderken polislerin sulanama kanalında bir otomobile müdahale etmeye çalıştığını gören Aziz Çelik, otomobilini durdurdu ve yardıma koştu. Kıyafetlerini çıkarıp sulana kanalına atlayan Çelik, kendisine ulaştırılan halatı gelen itfaiye ekiplerinin de yardımıyla suda sürüklenen 01 DPB 61 plakalı araca bağlamayı başardı. Sudan çıkarılan araçta yapılan incelemede Hatice Kübra İ.'ye ait olduğu belirlenen hafif ticari araçta kimsenin bulunmadığı anlaşıldı.

Olay yerine gelen Hatice Kübra İ.büyük üzüntü yaşadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis yaptığı araştırmada telefonla ulaştığı Çağrı A.'nın, kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Hatice Kübra İ.'nin aracını gece Atakent Mahallesi Ege Bağatur Bulvarı'ndan itekleyerek kanala attığını ve daha sonra olay yerinden uzaklaştığını saptadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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