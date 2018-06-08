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Ayrılmak isteyen 14 yıllık hayat arkadaşını öldürdü

ANTALYA'da inşaatlarda kalıpçılık yapan Reşit Atmaca (51), aralarındaki sorunlar nedeniyle ayrılmak isteyen Sevgi Aslan'ı 4 bıçak darbesiyle öldürdü. Atmaca ile Aslan'ın 14 yıldır birlikte yaşadığı ve 2 kızlarının olduğu belirtildi. Olay,...

Ayrılmak isteyen 14 yıllık hayat arkadaşını öldürdü
ANTALYA'da inşaatlarda kalıpçılık yapan Reşit Atmaca (51), aralarındaki sorunlar nedeniyle ayrılmak isteyen Sevgi Aslan'ı 4 bıçak darbesiyle öldürdü. Atmaca ile Aslan'ın 14 yıldır birlikte yaşadığı ve 2 kızlarının olduğu belirtildi.
Olay, dün saat 22.00 sıralarında Kepez ilçesi Namık Kemal Bulvarı'ndaki parkta meydana geldi. Sevgi Aslan, birlikte yaşadığı ve aralarında sorunlar bulunan kalıpçı ustası Reşit Atmaca'ya ayrılmak istediğini söyledi. Buna sinirlenin Reşit Atmaca, Aslan'ı konuşmak için parka çağırdı. Aslan'a barışmak istediğini söyleyen Atmaca, kadının kabul etmemesi üzerine yanında taşıdığı bıçağı çıkarttı. Atmaca, Aslan'ı göğsünden 4 kez bıçakladı. Kan içinde kalan Aslan, çağrılan ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Aslan, müdahaleye rağmen kurtarılmadı.
Olay sonrası kaçan Reşit Atmaca, Yunus ekipleri tarafından gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan Sevgi Aslan'ın cansız bedeni toprağa verilmek üzere Gaziantep'e gönderildi.
Polis, Aslan ile Atmaca'nın 14 yıldır birlikte yaşadıklarını ve 2 kızlarının bulunduğunu belirtti.

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