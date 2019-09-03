banner314

banner325

Son Dakika

Ayrılmak istediği sevgilisini öldüren sanığa müebbet hapis talebi

KAYSERİ'de ayrılmak istediği sevgilisi Gülay Şimşek'i (27) tabancayla öldüren Özkan Onay (36) hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi. Geçen 31 Temmuz'da...

GÜVENLİK 03.09.2019, 15:57
Ayrılmak istediği sevgilisini öldüren sanığa müebbet hapis talebi
KAYSERİ'de ayrılmak istediği sevgilisi Gülay Şimşek'i (27) tabancayla öldüren Özkan Onay (36) hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi.
Geçen 31 Temmuz'da meydana gelen olayda, inşaat firmasında sekreter olarak çalışan Gülay Şimşek, ayrılmak istediği sevgilisi Özkan Onay tarafından iş çıkışında tabanca ile ateş edilerek öldürüldü. Olayın ardından kaçan Özkan Onay, yakalanarak gözaltına alındı. Onay, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İDDİANAME KABUL EDİLDİ
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda Özkan Onay, hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede sanık için 'kasten adam öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası talep edildi. Özkan Onay, Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 24 Eylül'de hakim karşısına çıkacak.

 

Yorumlar (0)
27°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 03 Eylül 2019
İmsak 04:55
Güneş 06:25
Öğle 13:09
İkindi 16:48
Akşam 19:42
Yatsı 21:06
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0