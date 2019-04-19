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Ayrıldığı kız arkadaşı ile onun annesini öldürüp, intihar etti (2)

BİR AY ÖNCE BULGARİSTAN'DAN GELMİŞ Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, Tennur Ö.'nün bir süre önce tartışarak ayrıldığı kız arkadaşının annesi Fatma Bayram ve kız arkadaşı Rabia Bayram'ı öldürüp, başına dayadığı aynı tabanca...

Ayrıldığı kız arkadaşı ile onun annesini öldürüp, intihar etti (2)

BİR AY ÖNCE BULGARİSTAN'DAN GELMİŞ
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, Tennur Ö.'nün bir süre önce tartışarak ayrıldığı kız arkadaşının annesi Fatma Bayram ve kız arkadaşı Rabia Bayram'ı öldürüp, başına dayadığı aynı tabanca ile intihar etmesinin ardından detaylar ortaya çıkmaya başladı. Bir ay önce Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen Tennur Ö.'nün olayda iki tabanca kullandığı anlaşıldı. Tennur Ö.'nün Fatma Bayramı tabancayla vurduktan sonra, balkondan kaçan ayrıldığı kız arkadaşı Rabia Bayramı yaklaşık 150 metre kovalayıp, buradaki parkın kenarında yakalayıp, öldürdüğü belirlendi. Bu sırada evde uyuyan baba Tuncer Bayram'ın ise silah sesine uyandığı, ne olduğuna bakmak için çıktığında önce eşinin cansız bedeninin gördüğü, ardından da dışarı çıkıp, tekrar silah seslerinin geldiği parka doğru koştuğunda ise kızının ve Tennur Ö.'nün cenazesiyle karşılaştığı öğrenildi.

Cemil SEVAL/MANİSA, ()

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