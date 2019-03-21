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Aynı sokaktaki kırtasiyeci kardeşlerin müşteri kavgası: 1 ağır yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Adem İnceyılmaz (43), aynı sokakta, kendisi gibi kırtasiye dükkanı işleten Mustafa İnceyılmaz'ı (40), işlerini bozup, müşterilerini çaldığı iddiasıyla bıçakla yaraladı. Olay, Hamidiye Mahallesi Anafartalar...

Aynı sokaktaki kırtasiyeci kardeşlerin müşteri kavgası: 1 ağır yaralı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde Adem İnceyılmaz (43), aynı sokakta, kendisi gibi kırtasiye dükkanı işleten Mustafa İnceyılmaz'ı (40), işlerini bozup, müşterilerini çaldığı iddiasıyla bıçakla yaraladı.
Olay, Hamidiye Mahallesi Anafartalar Caddesi'nde meydana geldi. Birlikte dükkan işleten Adem ve Mustafa İnceyılmaz, tartıştı. Bunun üzerine Adem İnceyılmaz, kardeşinden ayrılıp, bir ay önce aynı sokağa kırtasiye dükkanı açtı. Adem İnceyılmaz, bugün, işlerine engel olup, müşterilerini çaldığını öne sürdüğü kardeşinin dükkanını bastı. Burada çıkan tartışmada, Adem İnceyılmaz, kardeşini bıçakladı. Yaralanan Mustafa İnceyılmaz da silahını çekip, kaçan ağabeyine doğru 5 el ateş etti.
Çevre esnaf tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa İnceyılmaz'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Olaydan yara almadan kurtulan Adem İnceyilmaz ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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