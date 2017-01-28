Aynı kavşakta 15 dakika arayla 2 kaza: 1 ölü, 1 yaralı

ADANA'da aynı kavşakta 15 dakika arayla meydana gelen 2 trafik kazasında 26 yaşındaki Tayfun Dilli öldü, 1 kişi de yaralandı.İlk kaza, saat 02.15 sıralarında merkez Çukurova İlçesi Turgut Özal Bulvarı ile Damar Arıkoğlu Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Turgut Özal Bulvarı'ndan kent merkezi yönünde giden Kaan Tahir Tülek yönetimindeki 01 FD 315 plakalı otomobil, Damar Arıkoğlu Bulvarı kavşağında viraja hızlı girince, kontrolden çıktı. Refüje çıkan otomobil, reklam panosuna çarpıp göbekte yan yattı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Tülek, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulans ile Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Bu kazadan yaklaşık 15 dakika sonra Abdullah Duyar'ın kullandığı 80 LR 771 plakalı otomobil aynı şekilde virajı alamayarak önce sinyalizasyon direğine ardından, önceki kazanın raporunu hazırlayan polislerin bulunduğu resmi ekip aracına ve kavşaktan geçmekte olan Mustafa Ersoy yönetimindeki 01 DNB 44 plakalı otomobile çarptı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan 2 polis, telsizden yaptıkları anons ile yardım istedi. Duyar'ın kullandığı otomobilde yolcu konumunda bulunan ve ağır yaralanan Tayfun Dilli, olay yerine sevk edilen ambulans ile Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü sırada yolda hayatını kaybetti. Kazada otomobil sürücüleri Duyar ve Ersoy yaralanmazken, hafif şekilde yaralanan polisler olay yerindeki ambulansta ayakta tedavi edildi. 3'üncü kazanın yaşanmaması için kavşağın bulunduğu virajda önlem alan polis, trafiği bir müddet tek şeritten verdi. Kazaya karışan araçların kavşaktan çekilmesinin ardından, trafik yeniden normal akışına döndü.İfadesini almak için otomobil sürücüsü Duyar'ı Fatih Polis Merkezi'ne götüren polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

FOTOĞRAFLI