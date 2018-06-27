Aynı işyerini, bu kez polisler inceleme yaparken kurşunladılar

ADANA'da bir işyerini uzun namlulu silahlarla tarayan şüpheliler, polisler inceleme yaparken gelip yeniden ateş açtı. Saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen 12 şüpheli, kovalamacayla yakalandı.Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. İki beyaz otomobille gelen şüpheliler, uzun namlulu silahlarla Turan D.'ye ait işyerini taradı. Şüpheliler kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisler işyerinde inceleme yaparken, bu kez şüpheliler biri plakası sökülmüş, iki otomobille yeniden geldi. Saldırganlar, işyerine ikinci kez ateş açtı. Polisler şans eseri yara almazken, yakındaki motosikletli Yunus ekipleri şüphelilerin peşine düştü. Yakalanacaklarını anlayan şüpheliler, otomobilleri terk edip yaya kaçmaya çalıştı. Kovalamacayla 12 şüpheli yakalandı.​Şüphelilerin üzerinde ve otomobillerinde yapılan aramalarda 7 adet 7.64 mm otomatik piyade tüfeği mermisi ele geçirirken, oyda kullanılan silaha ise rastlanmadı. Şüphelilerin otomobilleri, detaylı incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü'nün otoparkına çekildi.

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