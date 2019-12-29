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Aynı iş yerinden aldıkları tatlılardan yiyen 60 kişi, hastanelik oldu
DİYARBAKIR'da aynı iş yerinden satın aldıkları tatlıdan yedikten sonra rahatsızlanan 60 kişi hastanelere başvurdu. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınanlardan 1 çocuğun hayati tehlikesi sürüyor. Farklı semtlerde oturan 60 kişi,...
GÜVENLİK 29.12.2019, 14:50
DİYARBAKIR'da aynı iş yerinden satın aldıkları tatlıdan yedikten sonra rahatsızlanan 60 kişi hastanelere başvurdu. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınanlardan 1 çocuğun hayati tehlikesi sürüyor.
Farklı semtlerde oturan 60 kişi, sabaha karşı, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleriyle hastanelere başvurdu. Rahatsızlanan kişilere acil servislerde serum ve oksijen tedavisi uygulandı. 4'ü taburcu edilirken, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde tedavisi süren 1 çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla araştırma yapan polis, rahatsızlanan kişilerin dün aynı iş yerinden satın aldıkları tatlıları tükettiklerini belirledi. İş yerindeki tatlılardan numune alınırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Farklı semtlerde oturan 60 kişi, sabaha karşı, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleriyle hastanelere başvurdu. Rahatsızlanan kişilere acil servislerde serum ve oksijen tedavisi uygulandı. 4'ü taburcu edilirken, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde tedavisi süren 1 çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla araştırma yapan polis, rahatsızlanan kişilerin dün aynı iş yerinden satın aldıkları tatlıları tükettiklerini belirledi. İş yerindeki tatlılardan numune alınırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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