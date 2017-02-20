Aynı gece üç işyerini soyan hırsız güvenlik kamerasında

BURSA’nın İnegöl İlçesi’nde biri eczane üç işyerine camlarını kırarak giren hırsız, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Son işyerinin camını kırarken yaralanan şüpheli aranıyor.

İnegöl’deki ilk olay saat 03.30 sıralarında Cerrah Mahallesi Merkez Camii Caddesi’ndeki Hüseyin Ataç’a ait eczanede meydana geldi. Eczanenin giriş camını kırıp içeriye giren hırsız, zorlayıp açtığı kasadaki 400 lira bozuk parayı alarak kaçtı.

PİDECİYİ SOYDU, İŞYERİNDE SİGARA İÇTİ

Eczanenin ardından şüpheli, Cerrah Cami altında hizmet veren Şaban Kır’a ait pideci dükkanına yöneldi. Kapı önündeki sandalyeyi kullanarak işyerinin camını kıran hırsız, kasadaki 30 lira civarındaki bozuk parayı aldı.

İşyerinde bir süre oturup sigara içen hırsız bu kez Şehit Mehmet Karakaşoğlu Caddesi’ndeki markete yöneldi. Marketin giriş kapısının camını tekmeyle kırarak içeri giren hırsız, kırılan camları elleriyle atmaya çalışırken yaralandı. Eli kanlar içinde kalan şüpheli, marketin kasasına yöneldi. Yazar kasayı zorla açıp bozuk paraları alan hırsız, masadaki yardım kutularını kırıp içindeki bozuk paraları alarak kayıplara karıştı.

Sabah saatlerinde işyerleri açmak için gelen sahipleri, hırsızlık olayını fark edince durumu İnegöl Jandarma Komutanlığı ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık olayında parmak izleri ve hırsızın yere damlayan kanının örneklerini alarak araştırmaya başladı. Eczanenin güvenlik kameralarını da inceleyen jandarma ekipleri, genç yaşta olduğu belirlenen hırsızı bulmak için çalışmalara başladı.

Olayı anlatan market sahibi Rahmi Çavuşlar, sabaha 07.00’de işyerini açmaya geldiğinde camların kırık olduğunu gördüğünü belirterek, “Jandarma ekiplerine haber verdim. Kasadaki bozuk ve kağıt paralar ile yardım kutularındaki paraları almışlar. 500 lira civarında para çalınmış. İşyerime verilen zarar yaklaşık bin 500 lira. Sadece bozuk paraları çalmış” dedi.

Eczane sahibi Hüseyin Ataç ise, “Gece saatlerinde gelip işyerinin camını taşla kırıyor, etrafı kolaçan ettikten sonra işyerimizdeki kasaya yönelmiş. 4.5 dakika kalmış ve yazar kasadaki 400 lira civarındaki bozuk paraları alıp çıkmış” dedi.



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