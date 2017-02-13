Aynı daireyi birden fazla kişiye satan 3 kişiye tutuklama kararı

Bahri KARATAŞ / İZMİR, () - İZMİR'in Gaziemir İlçesi'nde aynı daireyi birden fazla kişiye satarak 123 kişiyi dolandırdığı iddia edilen ve 240'ar yıl hapis cezası istemiyle 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan Hüseyin P., ortağı Selim Ö. ve Abdülkadir A.'nın tutuklamasına karar verildi.

Gaziemir'de müteahhit Hüseyin P. ve ortağı Selim Ö. ile yanlarında çalışan Abdülkadir A. ve emlakçıda çalışan Canan B.'nin, 2013 yılında 24 daireyi defalarca satıp, 11 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla mağdur olan 127 kişi avukatları Mehmet Kozan aracılığıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Soruşturmayı tamamlayan Cumhuriyet Savcısı, Hüseyin P. ve ortağı Selim Ö., Abdülkadir A. ve emlakçıda çalışan Canan B. hakkında 'Suç işlemek için örgüt kurma. Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' suçundan 240'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün ilk kez görülen davaya tutuksuz yargılanan sanıklardan Canan B. ile mağdur olan 35 kişi, avukatları Mehmet Kozan ve Mustafa Erdem Yavuz katıldı. Tutuksuz yargılanan sanık Canan B., üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

24 DAİREYİ 123 KİŞİYE SATMIŞ

Mağdurlardan Gülsen Mermer, müteahhitlerin aynı daireyi birden çok kişiye satarak dolandırdığını ileri sürerek şunları söyledi:

"Müteahhitler 2013 yılında satışa başladı. Bizler dolandırıldığımızı, 20 Aralık 2015 tarihinde binaların yapılacağı arsada diğer mağdurlarla karşılaştığımızda anladık. Müteahhit ortadan kaybolunca herkes arsaya akın etti. Ortada satışı yapılan 24 daire var. Ancak arsada bir sürü insan var. Herkesin elinde müteahhidin verdiği sözleşmeler var. Sözleşmeleri karşılaştırınca gerçek ortaya çıktı. Hüseyin P., temelden ev yapma vaadiyle bizi kandırdı. 24 daireyi 123 kişiye sattı. 2016'da toplu halde yasal yollara başvurduk. Sanıklardan şikayetçiyim."

Mustafa Ertuğrul, Nihal Turan ve diğer mağdurlar da sanıklardan şikayetçi olduklarını söyledi.

AVUKATLAR TUTUKLAMA İSTEDİ, MAHKEME KABUL ETTİ

Avukat Mehmet Kozan ve Mustafa Erdem Yavuz, duruşmaya gelmeyen sanıklar hakkında tutuklama kararı verilmesini istedi. Yahya Kemal Özbaş başkanlığındaki mahkeme heyeti kısa bir aranın ardından, duruşmaya gelmeyen Hüseyin P. ve ortağı Selim Ö., Abdülkadir A. hakkında tutuklama kararı verdi. Hakim, duruşmayı nisan ayına erteledi.



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