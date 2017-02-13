Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kızını kurtarmak için üretti, dünyaya satıyor
’Şerden hayır doğar’ derler
Eski Başbakan Yardımcısı ve ailesini taşıyan helikopter göle düştü
Eski Başbakan Yardımcısı ve ailesini...
Cumhurbaşkanı Erdoğan " Halkımıza iyice anlatmamız lazım"
"Nihai hedefimiz DEĞAŞ'tan bölgeyi temizlemek"
Otomobilde eşi ve çocuklarını rehin alan kişi yakalandı
Uyku ilacıyla etkisiz hale getirildi

Aynı daireyi birden fazla kişiye satan 3 kişiye tutuklama kararı

Bahri KARATAŞ / İZMİR, () - İZMİR'in Gaziemir İlçesi'nde aynı daireyi birden fazla kişiye satarak 123 kişiyi dolandırdığı iddia edilen ve 240'ar yıl hapis cezası istemiyle 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan Hüseyin...

Aynı daireyi birden fazla kişiye satan 3 kişiye tutuklama kararı

Bahri KARATAŞ / İZMİR, () - İZMİR'in Gaziemir İlçesi'nde aynı daireyi birden fazla kişiye satarak 123 kişiyi dolandırdığı iddia edilen ve 240'ar yıl hapis cezası istemiyle 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan Hüseyin P., ortağı Selim Ö. ve Abdülkadir A.'nın tutuklamasına karar verildi.
Gaziemir'de müteahhit Hüseyin P. ve ortağı Selim Ö. ile yanlarında çalışan Abdülkadir A. ve emlakçıda çalışan Canan B.'nin, 2013 yılında 24 daireyi defalarca satıp, 11 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla mağdur olan 127 kişi avukatları Mehmet Kozan aracılığıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Soruşturmayı tamamlayan Cumhuriyet Savcısı, Hüseyin P. ve ortağı Selim Ö., Abdülkadir A. ve emlakçıda çalışan Canan B. hakkında 'Suç işlemek için örgüt kurma. Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' suçundan 240'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.
11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün ilk kez görülen davaya tutuksuz yargılanan sanıklardan Canan B. ile mağdur olan 35 kişi, avukatları Mehmet Kozan ve Mustafa Erdem Yavuz katıldı. Tutuksuz yargılanan sanık Canan B., üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.
24 DAİREYİ 123 KİŞİYE SATMIŞ
Mağdurlardan Gülsen Mermer, müteahhitlerin aynı daireyi birden çok kişiye satarak dolandırdığını ileri sürerek şunları söyledi:
"Müteahhitler 2013 yılında satışa başladı. Bizler dolandırıldığımızı, 20 Aralık 2015 tarihinde binaların yapılacağı arsada diğer mağdurlarla karşılaştığımızda anladık. Müteahhit ortadan kaybolunca herkes arsaya akın etti. Ortada satışı yapılan 24 daire var. Ancak arsada bir sürü insan var. Herkesin elinde müteahhidin verdiği sözleşmeler var. Sözleşmeleri karşılaştırınca gerçek ortaya çıktı. Hüseyin P., temelden ev yapma vaadiyle bizi kandırdı. 24 daireyi 123 kişiye sattı. 2016'da toplu halde yasal yollara başvurduk. Sanıklardan şikayetçiyim."
Mustafa Ertuğrul, Nihal Turan ve diğer mağdurlar da sanıklardan şikayetçi olduklarını söyledi.
AVUKATLAR TUTUKLAMA İSTEDİ, MAHKEME KABUL ETTİ
Avukat Mehmet Kozan ve Mustafa Erdem Yavuz, duruşmaya gelmeyen sanıklar hakkında tutuklama kararı verilmesini istedi. Yahya Kemal Özbaş başkanlığındaki mahkeme heyeti kısa bir aranın ardından, duruşmaya gelmeyen Hüseyin P. ve ortağı Selim Ö., Abdülkadir A. hakkında tutuklama kararı verdi. Hakim, duruşmayı nisan ayına erteledi.
 
FOTOĞRAF

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.