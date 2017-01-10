Aynı aileden 3 kişi, sobadan zehirlendi

Burhan CEYHAN/EFELER (Aydın), () - AYDIN'ın Efeler İlçesi'nde, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 3 kişi, hastanede tedaviye alındı.

Olay, bu sabah, Kardeşköy Mahallesi Yeni Sokak 48 numarada meydana geldi. Aydın Maliye Müdürlüğü'nde memur Özlem Olgun ile eşi Adnan Menderes Üniversitesi'nde memur olan Mustafa Olgun, sabah işe gitmeyince mesai arkadaşları durumlarından şüphelenip aradı. Cep telefonuna cevap vermeyen Olgun ailesinin bir süre önce taşındığı evine giden arkadaşları, kapıyı açan olmayınca jandarmaya bildirdi. Balkondan camı kırararak giren ekipler, Olgun çifti ile kızları Yağmur'u hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından 3 kişi, İzmir'deki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Olgun ailesinin kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi.

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