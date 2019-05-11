Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kayıp gazeteci için ekipler seferber oldu
Kayıp gazeteci için ekipler seferber...
LGS'DE SORULARI DIŞARIYA SIZDIRAN 2 ÖĞRETMENE 1 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ
LGS sorularını sızdıran 2 öğretmene...
İzmir'de toplu taşıma dini bayramlarda ücretsiz, milli bayramlarda 1 kuruş
Eski İZFAŞ binasının tahsisi iptal...
EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları ABD’nin gümrük vergisi hamlesiyle yükseldi
Petrol fiyatları yükseldi

AYM'nin Ayşe öğretmen kararına Bursa Barosu’ndan destek

BİR televizyon programındaki ifadeleri nedeniyle 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan mahkum edilen Ayşe Çelik’e verilen 1 yıl 3 ay hapis cezasının iptaline karar veren Anayasa Mahkemesi'ne Bursa Barosu'ndan destek açıklaması...

AYM'nin Ayşe öğretmen kararına Bursa Barosu’ndan destek
BİR televizyon programındaki ifadeleri nedeniyle 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan mahkum edilen Ayşe Çelik’e verilen 1 yıl 3 ay hapis cezasının iptaline karar veren Anayasa Mahkemesi'ne Bursa Barosu'ndan destek açıklaması geldi. Baro, kararın emsal teşkil ettiğini ve aynı durumdaki diğer kişilere de uygulanması gerektiğini bildirdi.
Üç yıl önce telefonla bağlandığı bir televizyon programında terör örgütü propagandası yaptığı suçlamasıyla açılan davada 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Ayşe Çelik’in başvurusunu Anayasa Mahkemesi 2,5 yıl sonra karara bağladı. Mahkeme kararında 'Anayasa’nın 26’ncı maddesiyle güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğini' bildirerek, tutuklu olan Çelik'in serbest bırakılmasına hükmedildi.
‘EMSAL TEŞKİL EDİYOR’
Bursa Barosu AYM kararına destek verdi. Barodan yapılan açıklamada kararın aynı durumdaki diğer akademisyenlere de uygulanması gerektiği bildirilerek, şöyle denildi:
‘’İfade ve düşünceyi yayma özgürlüğü, demokratik toplumun temelini oluşturmaktadır. Anayasamız ve AİHS ile güvence altına alınmıştır. İfade özgürlüğü çoğulcu demokrasilerde vazgeçilemez ve devredilemez bir niteliğe sahiptir. AİHM’nin ve Anayasa Mahkemesi’nin ifade özgürlüğüne ilişkin vermiş olduğu önceki kararları ile son olarak Ayşe Çelik hakkındaki emsal karar da dikkate alınarak tüm yargı organlarını, demokratik haklarını ve ifade özgürlüğünü kullandıkları için yargılanan yurttaşlarımızın yargılamalarında insan hakları ve evrensel hukuk ilkelerini gözeterek, hukuka uygun davranmaya davet ediyoruz.”

FOTOĞRAFLI
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328