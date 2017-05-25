Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Nisan ayında 664 yatırım teşvik belgesi verildi
Nisan ayında 664 yatırım teşvik...
AKP Genel Başkanı Erdoğan, Topbaş'ın damadı Kavurmacı ile ilgli sert konuştu
Erdoğan'dan 'damat' Kavurmacı açıklaması
Galatasaray'ın efsane başkanlardan Ali Tanrıyar vefat etti
Galatasaray'ın efsane başkanlardan Ali Tanrıyar...
Yüksekovalılar sevindi, Hakkarililer üzüldü
Şınak buruk, Cizre sevinçli

AYM, İmralı'dan Ankara gönderilmeyen mektup için 3 bin 600 lira tazminata hükmetti

Ferit ASLAN / DİYARBAKIR, () - ANAYASA Mahkemesi, İmralı Adası'nda ağırlaştırılmış  ömürboyu hapis cezası çeken PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yanında kalırken, Ankara Kadın Kapalı Cezaevi'nde bulunan bir hükümlüye...

AYM, İmralı'dan Ankara gönderilmeyen mektup için 3 bin 600 lira tazminata hükmetti

Ferit ASLAN / DİYARBAKIR, () - ANAYASA Mahkemesi, İmralı Adası'nda ağırlaştırılmış  ömürboyu hapis cezası çeken PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yanında kalırken, Ankara Kadın Kapalı Cezaevi'nde bulunan bir hükümlüye göndermek istediği mektubu fakslanmayan PKK hükümlüsü Cumali Karasu'nun bireysel başvurusunda 'Haberleşme hürriyetinin ihlal edildiği' kararını vererek, kendisine 3 bin 600 lira tazminat ödenmesine hükmetti.
İmralı Adası'nda Abdullah Öcalan'ın yanında yaklaşık 4.5 yıl kaldıktan sonra başka cezaevine nakledilen PKK hükümlüsü Cumali Karasu'nun,Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı bireysel başvuruda karar çıktı. Anayasa Mahkemesi'ndeki evraka göre PKK hükümlüsü Karusu, bulunduğu İmralı Yüksek Güvenlikli F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ankara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan bir hükümlüye 24 Ekim 2013 tarihinde faks yoluyla mektup göndermek istedi. Söz konusu mektup, 30 Ekim 2013 tarihinde Ceza İnfaz Kurumu Mektup ve Yayın Okuma Komisyonu tarafından sakıncalı bulunarak Ankara'ya fakslanmadı. 
Ceza İnfaz Kurumu Mektup ve Yayın Okuma Komisyonu mektubun gönderilmeme gerekçesinde şöyle dedi:
"Adı geçen hükümlünün yazmış olduğu kişilere ait mektuplar, terör ve çıkar amaçlı suç örgütü veya diğer suç örgütü mensuplarının örgütsel amaçlı olarak haberleşmelerine neden olma gerekçesiyle reddedilmiştir."
MAHKEMELERDEN SONUÇ ALAMAYINCA AYM'YE BAŞVURDU
PKK hükümlüsü Karasu, bu konuda Bursa 1'inci İnfaz Hakimliği ve Bursa 2'inci Ağır Ceza Mahkemelerine yaptığı başvurulardan sonuç alamayınca 50 bin lira manevi tazminat istemiyle bireysel başvuru kapsamında Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.
Başvuruyu değerlendiren Anayasa Mahkemesi, Anayasa'nın 22'nci maddesinde güvence altına alınan haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğine karar vererek Karasu'ya 3 bin 600 manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Mahkeme, kararın bir örneğinin Adalet Bakanlığı ile Bursa 1'inci İnfaz Hakimliğine gönderilmesini kararlaştırdı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246