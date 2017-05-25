AYM, İmralı'dan Ankara gönderilmeyen mektup için 3 bin 600 lira tazminata hükmetti

Ferit ASLAN / DİYARBAKIR, () - ANAYASA Mahkemesi, İmralı Adası'nda ağırlaştırılmış ömürboyu hapis cezası çeken PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yanında kalırken, Ankara Kadın Kapalı Cezaevi'nde bulunan bir hükümlüye göndermek istediği mektubu fakslanmayan PKK hükümlüsü Cumali Karasu'nun bireysel başvurusunda 'Haberleşme hürriyetinin ihlal edildiği' kararını vererek, kendisine 3 bin 600 lira tazminat ödenmesine hükmetti.

İmralı Adası'nda Abdullah Öcalan'ın yanında yaklaşık 4.5 yıl kaldıktan sonra başka cezaevine nakledilen PKK hükümlüsü Cumali Karasu'nun,Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı bireysel başvuruda karar çıktı. Anayasa Mahkemesi'ndeki evraka göre PKK hükümlüsü Karusu, bulunduğu İmralı Yüksek Güvenlikli F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ankara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan bir hükümlüye 24 Ekim 2013 tarihinde faks yoluyla mektup göndermek istedi. Söz konusu mektup, 30 Ekim 2013 tarihinde Ceza İnfaz Kurumu Mektup ve Yayın Okuma Komisyonu tarafından sakıncalı bulunarak Ankara'ya fakslanmadı.

Ceza İnfaz Kurumu Mektup ve Yayın Okuma Komisyonu mektubun gönderilmeme gerekçesinde şöyle dedi:

"Adı geçen hükümlünün yazmış olduğu kişilere ait mektuplar, terör ve çıkar amaçlı suç örgütü veya diğer suç örgütü mensuplarının örgütsel amaçlı olarak haberleşmelerine neden olma gerekçesiyle reddedilmiştir."

MAHKEMELERDEN SONUÇ ALAMAYINCA AYM'YE BAŞVURDU

PKK hükümlüsü Karasu, bu konuda Bursa 1'inci İnfaz Hakimliği ve Bursa 2'inci Ağır Ceza Mahkemelerine yaptığı başvurulardan sonuç alamayınca 50 bin lira manevi tazminat istemiyle bireysel başvuru kapsamında Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

Başvuruyu değerlendiren Anayasa Mahkemesi, Anayasa'nın 22'nci maddesinde güvence altına alınan haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğine karar vererek Karasu'ya 3 bin 600 manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Mahkeme, kararın bir örneğinin Adalet Bakanlığı ile Bursa 1'inci İnfaz Hakimliğine gönderilmesini kararlaştırdı.