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Aylin'den 9 gün sonra acı haber

ISPARTA'da yaya geçidinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Aylin Can (25), tedaviye alındığı Yoğun Bakım Ünitesinde 9 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Aylin'den 9 gün sonra acı haber

ISPARTA'da yaya geçidinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Aylin Can (25), tedaviye alındığı Yoğun Bakım Ünitesinde 9 günlük yaşam savaşını kaybetti.

İstanbul Caddesi’ne paralel servis yolunda 15 Mart’ta meydana gelen kazada, Süleyman Demirel Üniversitesi’nde çalışan Mustafa İ. yönetimindeki üniversiteye ait 32 HN 594 resmi plakalı otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Aylin Can'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle asfalt zemine düşüp sürüklenen Aylin Can başından ağır yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla olay yerine yakın özel bir hastaneye götürülen Aylin Can, tedaviye alındı. Olay sonrası polis tarafından gözaltına alınan sürücü Mustafa İ., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kafatasında ve bacağında kırık olduğu tespit edilen Aylin Can, 9 gündür yoğun bakımda sürdürdüğü yaşam savaşını bugün kaybetti. Bir markette kasiyer olarak çalışan Aylin Can’ın, olay günü iş yerine gitmek için otobüs durağına gittiği sırada yaya geçidinden geçerken kazanın meydana geldiği belirtildi. Aylin Can’ın cenazesi yarın memleketi Isparta’nın Yenişarbademli ilçesinde toprağa verilecek.


 

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