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Ayılara yem bırakmaya gittiler, 8 saat mahsur kaldılar

GÜVENLİK 09.01.2020, 22:45
Ayılara yem bırakmaya gittiler, 8 saat mahsur kaldılar
BİTLİS il sınırları içerisinde bulunan dünyanın ikinci, Türkiye’nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü’nün kenarında yaşamını sürdüren 2 yavru ayıya yem bırakmak için bölgeye giden 5 kişilik ekip, paletli kar aracı arıza yapınca mahsur kaldı. İhbar üzerine harekete geçen AFAD, UMKE, 112, Jandarma, Tatvan Belediyesi ekipleri ve İl Özel İdare Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, 8 saat sonra 5 kişiye ulaştı.
Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında 'Mükemmeliyet Ödülü' alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, doyumsuz manzarasıyla ziyaretçilerini hayran bırakırken, iki yavru ayıya da ev sahipliği yapıyor. Yaz aylarında bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin elle besledikleri, sevimli 2 yavru ayının, sert kış aylarında yiyecek sorunu yaşayabilecekleri düşüncesiyle bugün öğlen saatlerinde Doğa Koruma Milli Parklar il Müdürlüğü’nden 3 kişi ile AFAD görevlisi 2 kişi, paletli kar aracıyla bölgeye hareket etti. Paletli kar aracıyla krater gölünün olduğu bölgeye kadar giden 5 kişilik ekip, ayılar için getirdikleri yiyecekleri bıraktıktan sonra dönüş yolunda aracın palet kısmında arıza meydana geldi.
UYDU TELEFONUYLA YARDIM İSTEDİLER
Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı bölgede mahsur kalan 5 kişi, yanlarında bulunan uydu telefonuyla yetkilileri arayarak yardım istedi. Bunun üzerine AFAD, UMKE, 112, Jandarma ve Özel İdare Müdürlüğü Karla Mücadele ekipleri seferber oldu. Karla Mücadele ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kurtarma ekipleri saat 18.00 sıralarında 2 bin 250 rakımlı Nemrut Dağı’nın zirvesine ulaşmayı başardı.
KURTARMA ÇALIŞMASI 8 SAAT SÜRDÜ
Ancak bölgede 1 metreyi aşan kar, ekiplerin daha fazla ilerlemesine izin vermeyince bu kez de paletli kar araçları devreye sokuldu. Paletli kar araçla dondurucu soğukların bulunduğu bölgede krater gölünün çanağına yaklaşık 2 saatte inerek, mahsur kalan 5 kişiyi kurtardı. Yaklaşık 8 saat süren bir çalışmanın ardından kurtarılan Doğa Koruma Milli Parklar il Müdürlüğü çalışanları yoğun çalışma yapan ekiplere teşekkür etti.
UMKE Birim Sorumlusu Ahmet Bahadır Şen, 8 saat süren kurtarma operasyonunda, zorlu kış şartlarıyla mücade verildiğini belirterek, şunları söyledi:
“Bugün saat 15.00 gibi bir çağrı aldık. Doğaseverlerimiz Nemrut Dağında bulunan yavru ayılara yem bırakmak ve bölgenin durumunu kontrol etmek için bir faaliyete çıkmışlardı. Biz de 112 ve UMKE olarak Dağaseverlerimizi korumak için, onları mahsur kaldıkları durumdan kurtarmak için yola çıktık. Çok zorlu şartlardan geçtik. Nemrut’un zorlu doğa koşulları göz önüne alınarak 8 saatlik bir kurtarma operasyonu yaparak mahsur kalan bütün doğaseverlerimizi kurtardık. Sağlık durumları gayet iyi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.”

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