Ayı saldırısından köpekleri sayesinde yaralı kurtuldu

Ayhan ACAR/BARTIN, () - BARTIN'ın Ulus İlçesi'ne bağlı Akörensöküler Köyü'nde bahçesindeki arı kovanlarını kontrol ederken 2 ayının saldırısına uğrayan 81 yaşındaki Mustafa Demirel, köpekleri sayesinde yaralı kurtuldu.

Mustafa Demirel, dün akşam saatlerinde evinin yanındaki bahçede bulunan 5 arı kovanını kontrol etmek istedi. Demirel, bahçeye girdiğinde 2 ayı ile karşılaştı. Ayıların üzerine geldiğini gören yaşlı adam kaçmaya başladı. Ancak ayılar yere düşen Demirel'i bacaklarından yakaladı. Yaşlı adamın bağırması üzerine sesini duyarak gelen 2 köpeğinin havlamasıyla ayılar ormanlık alana kaçtı. Köpekleri sayesinde yaralı kurtulan Mustafa Demirel, Bartın'daki oğlunu telefonla arayarak yardım istedi. Oğlunun haber vermesiyle gelen 112 Acil ekibi, Mustafa Demirel'i ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Bacaklarındaki yaralara toplam 40 dikiş atılan Demirel'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

'KÖPEKLERİM OLMASAYDI HAYATTA OLMAZDIM'

Eşinin Bartın'da çocuklarının yanına gittiğini, ayıların saldırısına uğradığında evde yalnız olduğunu söyleyen Mustafa Demirel, "Kovanlara baktığım sırada gördüm. Çok korktum, kaçmaya başladım. Ama beni yakalayıp düşürdüler. Onlarla mücadele etmeye çalıştım. Bacağımı pençeleriyle parçaladılar. Bağırınca köpekler geldi. Ayılar köpeklerden korkup kaçtı. Köpeklerim olmasaydı, şimdi belki hayatta olamazdım" dedi.

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