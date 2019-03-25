Aydınlatma direğine çarpan otomobilden yola fırladı (2)

YAŞAMINI YİTİRDİ
Düzce'de orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak karşı şeride geçen otomobilden yola fırlayarak ağır yaralanan İdris Özcan, hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
YAŞAMINI YİTİRDİ Düzce'de orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak karşı şeride geçen otomobilden yola fırlayarak ağır yaralanan İdris Özcan, hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
25 Mart 2019 Pazartesi 16:29
YAŞAMINI YİTİRDİ
Düzce'de orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak karşı şeride geçen otomobilden yola fırlayarak ağır yaralanan İdris Özcan, hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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