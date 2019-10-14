Son Dakika
Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 arkadaş öldü, 1'i ağır yaralı
GAZİANTEP'te, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Kazada araçtaki 3 arkadaş yaşamını yitirdi, 1'i de ağır yaralandı. Kaza, dün gece saatlerinde, Mücahitler Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Erfidan,...
GÜVENLİK 14.10.2019, 14:49
GAZİANTEP'te, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Kazada araçtaki 3 arkadaş yaşamını yitirdi, 1'i de ağır yaralandı.
Kaza, dün gece saatlerinde, Mücahitler Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Erfidan, iddiaya göre, dayısından ödünç aldığı 27 PA 345 plakalı otomobille 3 arkadaşıyla beraber gezmeye çıktı. Erfidan'ın kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Ali Erfidan ile Kamil Keskin (17), Hakan Gançoğlu (18) ve Feridun Duran (18) yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde, Erfidan, Keskin ve Gançoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı Duran ise ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. 3 arkadaşın cansız bedenleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Bu sabah acı haberi alan Ali Erfidan, Kamil Keskin ve Hakan Gançoğlu'nun yakınları ile arkadaşları, Adli Tıp Kurumu'na gelerek, gözyaşı döktü. 3 arkadaşın cenazeleri, otopsi sonrası toprağa verilmek üzere ailelerine teslim edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, dün gece saatlerinde, Mücahitler Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Erfidan, iddiaya göre, dayısından ödünç aldığı 27 PA 345 plakalı otomobille 3 arkadaşıyla beraber gezmeye çıktı. Erfidan'ın kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Ali Erfidan ile Kamil Keskin (17), Hakan Gançoğlu (18) ve Feridun Duran (18) yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde, Erfidan, Keskin ve Gançoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı Duran ise ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. 3 arkadaşın cansız bedenleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Bu sabah acı haberi alan Ali Erfidan, Kamil Keskin ve Hakan Gançoğlu'nun yakınları ile arkadaşları, Adli Tıp Kurumu'na gelerek, gözyaşı döktü. 3 arkadaşın cenazeleri, otopsi sonrası toprağa verilmek üzere ailelerine teslim edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
23°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 14 Ekim 2019
|İmsak
|05:43
|Güneş
|07:08
|Öğle
|12:55
|İkindi
|16:00
|Akşam
|18:32
|Yatsı
|19:51
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2