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Aydın’da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı
AYDIN’da, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütü DEAŞ’a yönelik yaptığı eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2’si tutuklanırken, 8’i adli kontrol...
GÜVENLİK 01.09.2019, 21:32
AYDIN’da, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütü DEAŞ’a yönelik yaptığı eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2’si tutuklanırken, 8’i adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına faaliyette bulunduğu tespit edilen şüphelilerin adreslerine sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon yaptı. Yapılan operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada dijital verilere el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede 2'si tutuklanırken, 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına faaliyette bulunduğu tespit edilen şüphelilerin adreslerine sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon yaptı. Yapılan operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada dijital verilere el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede 2'si tutuklanırken, 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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